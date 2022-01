Delivery Hero sale oltre l'80% di Glovo

Delivery Hero

Delivery Hero

(Teleborsa) -, società tedesca di delivery che opera con il proprio brand e un network di partner locali in quattro continenti, ha firmato un accordo con alcuni azionisti di Glovo pernella società (su base non diluita) in cambio di azioni di Delivery Hero, diventando. Delivery Hero è un investitore di Glovo da molti anni e attualmente detiene circa il 44% (su base non diluita)."Il team di Delivery Hero ha ammirato e supportato Glovo per molti anni - ha commentato Niklas Ostberg, CEO e cofondatore di Delivery Hero - Sono stati all'avanguardia nel settore offrendo un servizio multi-verticale sin dall'inizio. La loro attenzione al prodotto e la rapida esecuzione hanno conferito loro una posizione di leadership in 16 mercati su 25, nonostante siano entrati diversi anni dopo rispetto ai loro peers". Dopo la chiusura dell'operazione,La chiusura della transazione è soggetta alle consuete condizioni e approvazioni normative, e dovrebbe avvenire nel secondo trimestre del 2022. I restanti azionisti Glovo potranno aderire all'accordo durante un periodo di tempo prima del closing. In cambio delle azioni Glovo, Delivery HeroSi muove al rialzo, che si attesta a 99,72, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 100,9 e successiva a 103,8. Supporto a 98,06.