Ford prevede di raddoppiare produzione del pickup elettrico F-150 Lightning

(Teleborsa) - Ford Motor ha annunciato che sta pianificando di, presso lo stabilimento di Dearborn (Michigan) a 150.000 unità all'anno per soddisfare l'elevata domanda. La casa automobilistica statunitense ha anche reso noto che, a partire da giovedì, il primo gruppo di titolari di prenotazione saràper l'F-150 Lightning."Con quasi 200.000 prenotazioni, i nostri team stanno lavorando duramente e in modo creativo pere portare più pickup F-150 Lightning nelle mani dei nostri clienti", ha affermatodel gruppo Ford. "La realtà è chiara: le persone sono pronte per un F-150 completamente elettrico e Ford sta facendo di tutto per scalare le nostre operazioni e aumentare la capacità di produzione", ha aggiunto.Oltre ad aumentare la produzione del Lightning, Ford ha recentemente annunciato la triplicazione della produzione per lae prevede di raggiungere oltre 200.000 unità all'anno entro il 2023. Il furgone completamente elettricosarà invece in vendita all'inizio di quest'anno.