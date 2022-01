Tesco batte i concorrenti nel periodo natalizio. Titolo in rialzo

Tesco

(Teleborsa) -, la più grande catena di supermercati della Gran Bretagna, ha. Le vendite di generi alimentari di Tesco nelle 12 settimane fino al 26 dicembre 2021 sono diminuite dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2020 e aumentate del 10,1% sul 2019, secondo una ricerca di Kantar. I competitor, Asda e Morrisons hanno visto le loro vendite diminuire, rispettivamente, del 4,4%, 3,9% e 6,5% rispetto all'anno scorso. Ladi Tesco nel Regno Unito è così salita di 0,6 punti percentuali al 27,9%.L'analisi di Kantar ha inoltre mostrato chesono state di 31,7 miliardi di sterline (circa 37,96 miliardi di euro) nel periodo delle 12 settimane al 26 dicembre, in calo del 3% rispetto al 2020 e in aumento dell'8% rispetto al 2019.Si muove al rialzo, che si attesta a 296,9, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 298,7 e successiva a 303,7. Supporto a 293,7.