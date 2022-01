Mattarella: "Da pandemia nata nuova consapevolezza e fiducia nel futuro"

(Teleborsa) - ", ad iniziare dalle sofferenze provocate dalla pandemia e dal clima di incertezza che questa ha generato, è". Lo ha affermato il Presidente della Repubblicanel suo discorso per il 225° anniversario del Tricolore."Abbiamocon l’impegno e la responsabilità di tutti e di ciascuno", ha affermato il Capo dello Stato, ricordando il "calore con cui tanti concittadini, nei momenti più difficili, hanno esposto la bandiera alle finestre di casa e intonato il Canto degli Italiani", una testimonianza di"La nostra bandiera ha accompagnato gliche ci ha reso orgogliosi di quanto hanno saputo testimoniare", ha sottolineato Mattarella, aggiungendo "le loro vittorie sono l’immagine di un popolo tenace, che è impegnato verso l’avvenire e che, per la serietà offerta con la sua condotta, ha rappresentato un riferimento per l’intera comunità internazionale".