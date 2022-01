Future USA in ribasso in attesa dell'Opening Bell

Zynga

(Teleborsa) - Dopo un'ultima seduta di settimana chiusa in rosso (con un pesante calo del Nasdaq), i futures dei tre principali indici indicano che il mercato americano dovrebbe aprire sulla stessa lunghezza d'onda anche oggi. Ilprima del rilascio dei dati chiave sull'inflazione attesi per mercoledì, che potrebbero spingere la Federal Reserve su una posizione ancora più hawkish. Venerdì lestatunitensi iniziano a pubblicare i risultati del quarto trimestre: le prime sono JPMorgan Chase, Citigroup e Wells Fargo.Il contratto sullascia sul terreno lo 0,29% a quota 36.127 punti, mentre quello sullomostra un ribasso dello 0,63% a 4.647 punti. Il derivato sulsegna un -1,20% a 15.406 punti.Sul, la giornata non offre particolare spunti. Dopo l'Opening Bell, il Census Bureau pubblica il dato sulle scorte e le vendite dei grossisti.Tra ici sono(con la seconda che ha annunciato di aver finalizzato un accordo per acquisire la prima),(si aspetta ricavi e utili nella parte bassa della guidance precedentemente comunicata),(ha accettato di venir acquista da),(upgrade da parte degli analisti),(nuova partnership con).