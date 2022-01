Moderna migliora le previsioni per le vendite 2022 del vaccino Covid-19

Moderna

(Teleborsa) -, azienda statunitense che opera nel campo delle biotecnologie, prevede di registraree circa 3,5 miliardi di dollari da potenziali acquisti aggiuntivi, compresi i candidati booster aggiornati per le varianti. A novembre, la società aveva stimato vendite comprese tra 17 miliardi e 22 miliardi di dollari per l'anno appena iniziato. Le vendite di prodotti per il 2021 sono state di circa 17,5 miliardi di dollari (secondo dati preliminari).Tra gli aggiornamenti non finanziari forniti nella giornata odierna, Moderna ha detto che sta(chiamato mRNA-1273.529). Inoltre, la società con sede a Cambridge (Massachusetts) ha chiuso il 2021 con circa 2.700 dipendenti a tempo pieno, in aumento rispetto ai circa 1.300 dipendenti a tempo pieno di fine 2020.. Grazie ai nostri molti anni di investimenti nella tecnologia mRNA, eravamo pronti a sviluppare e lanciare il nostro vaccino Covid-19 che ha aiutato milioni di persone in tutto il mondo - ha affermato Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna - Abbiamo erogato 807 milioni di dosi con circa il 25% di queste dosi destinate ai paesi a basso e medio reddito e continueremo a scalare nel 2022 per contribuire a porre fine alla pandemia di Covid-19"."Sebbene il nostro vaccino contro il Covid-19 sia il nostro primo medicinale sul mercato, abbiamo realizzatodi 40 programmi di sviluppo e ora abbiamo 23 programmi a base di mRNA in sperimentazione clinica", ha aggiunto.