Adidas corre a Francoforte dopo annuncio buyback da 1 miliardo

(Teleborsa) - Brilla, che passa di mano con un aumento del 4,56% dopo il calo della vigilia in linea con la perdita del Dax.La società ha annunciato ieri che nel primo trimestre 2022 realizzerà un buyback per un ammontare complessivo di 1 miliardo di euro. Il colosso tedesco dello sportswear aveva anticipato lo scorso dicembre un più ampio piano di riacquisto di azioni proprie per 4 miliardi di euro al 2025, dopo il buyback da 1 miliardo completato nel corso del 2021.Lo scenario su base settimanale delrileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 251,1 Euro con tetto rappresentato dall'area 257,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 246,7.