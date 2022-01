Cerberus alleggerisce partecipazioni in Deutsche Bank e Commerzbank

Deutsche Bank

(Teleborsa) - Cerberus Capital Management, società statunitense di private equity, hanella giornata di ieriin, due delle maggiori banche tedesche. A seguito della notizia, le azioni dei due istituti scambiano in ribasso sulla borsa di Francoforte. Cerberus ha scaricato circa 250 milioni di euro di azioni Deutsche Bank, riducendo la propria partecipazione al 2% dal 3%, e circa 190 milioni di euro di azioni Commerzbank, portando la sua partecipazione al 3% dal 5%.Secondo i calcoli di Reuters, la società statunitense ha ceduto le azioni con una. I titoli di Deutsche Bank e Commerzbank sono aumentati negli scorsi mesi, consentendo a Cerberus di limitare le proprie perdite, ma non hanno raggiunto i livelli di carico del 2017.Si muove al ribassocon i prezzi allineati a 12,25 per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 12,14 e successiva a 12,03. Resistenza a 12,31.Peggiora la performance di, con un, portandosi a 7,332. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 7,264 e successiva 7,196. Resistenza a 7,463.