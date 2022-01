Rincaro prezzi energia, governo verso aumento Ires per chi ne beneficia

Enel

(Teleborsa) - Il governo sta valutando unche stanno beneficiando dell'impennata dei prezzi dell'energia, secondo quanto ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, durante una conferenza stampa con altri politici della Lega. "", ha risposto il ministro alla domanda se il governo intenda tassare società energetiche con un provvedimento simile alla "Robin Hood tax". Un provvedimento del genere potrebbe quindi aumentare l', l'imposta sul reddito delle società"Speriamo chesenta la responsabilità sociale di rendersi conto che stanno facendo margini pazzeschi,e restituire parte dei profitti alle famiglie e alle aziende", ha affermato il leader della Lega Matteo Salvini nel corso della stessa conferenza stampa. "Ho chiesto a Draghi di fare uno sforzo straordinario per sostenere le imprese e aiutarle a far fronte al costo dell'energia", ha aggiunto Salvini.dall'attuale crisi energetica", ha detto un portavoce della multinazionale Italiana a Reuters, sottolineando che l'aumento dei prezzi del gas ha influito in maniera negativa su aziende come Enel che acquistano gas per produrre energia.