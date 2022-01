EDF, l'utility francese perde il 20% in borsa dopo il maxi profit warning

EDF

(Teleborsa) -per Électricité de France (), la maggiore azienda produttrice e distributrice di energia in Francia, dopo che ha emesso un, affermando che le nuove misure del governo francese per limitare i prezzi dell'energia colpiranno duramente gli utili nel 2022. La società, a controllo statale, ha ritirato l'outlook 2022 sui profitti e comunicato che i problemi tecnici - che già impattavano quattro dei suoi reattori nucleari - l'hanno costretta a prolungare l'interruzione di un quinto sito.L'impatto sull'EBITDA 2022 potrebbe toccare gli 8,4 miliardi di euro (sulla base dei prezzi di mercato al 31 dicembre 2021), ha detto la società . Gli analisti di Jefferies pensano che il, a seconda dei futuri prezzi dell'energia. JPMorgan ha affermato che EDF potrebbe aver bisogno di raccogliere capitali per compensare la perdita di guadagni. "Riteniamo cheche dovrà affrontare nel 2022", ha scritto la banca USA in una nota.Intanto, si registra una seduta drammatica persulla borsa di Parigi, dove si posiziona a. Il titolo ha toccato anche un minimo di 7,76 euro per azione nei primi scambi. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 7,861 e successiva a 7,451. Resistenza a 9,3.