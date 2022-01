Governo apre a Regioni: via zone a colori ma Speranza frena

(Teleborsa) - Isembra che abbiano già raggiunto un picco e le- 700 mila le prime dosi effettuate dall'introduzione dell'obbligo - garantiscono una migliore copertura della popolazione adulta. E cosìed il, che propongono die riformulare i conteggi dei contagi giornalieri eliminando i casi asintomatici.Secondo il Presidente del Consiglio Superiore della sanità,, la possibilità di eliminare i colorin quanto questo sistema "è stato elaborato dal ministero della Salute in accordo con le Regioni in un'epoca diversa" e soprattutto quando non c'era Omicron.Una proposta cui il governo sta dunque pensando, ma ilfrena gli entusiasmi e precisa che "nelle prossime settimane" sarà possibilee aprire "unper affrontare le questioni che hanno proposto".A far da garanzia c'è anche il, che da febbraio sarà obbligatorio ovunque - negozi, uffici postali, uffici pubblici, ristoranti, bar - eccetto che al supermercato, nei negozi alimentari, in ospedali e farmacie. In forse negozi di intimo, edicole e tabaccai, vale a dire i servizi "necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona".Si parla anche della possibilità della, maassicura che "semmai il discorso sulla quarta dose".