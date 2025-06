Agea: oltre 125 milioni di euro per domanda unica, gestione del rischio e sviluppo rurale programmazione 2014-2022

(Teleborsa) -ha emesso, dal 12 giugno ad oggi,per un importo complessivo pari a oltre. Le risorse sono così ripartite:per un importo pari a euro 106.217.523,17 comprensivi dell’accantonamento Agricat;per un importo di 5.895.484,54 euro a favore di 3.567 aziende;relativo alla campagna 2024, per un importo di 13.675.060,46 euro a favore di 5.893 aziende.Per quest’ultimo importo, le Regioni interessate - con i relativi importi e beneficiari - sono:per euro 61.477,25 a favore di 58 beneficiari e relativi alla Misura 10 che sostiene interventi finalizzati a ridurre l'impatto ambientale delle attività agricole, e alla Misura 11 incentiva l'adozione dell'agricoltura biologica;per euro 5.902,98 a favore di 1 beneficiario (Misura 11);per euro 1.744.997,16 a favore di 1992 beneficiari relativamente alla Misura 13 - che mira a sostenere il mantenimento dell'attività agricola in aree montane e altre zone soggette a vincoli naturali o specifici, compensando perdite di reddito e maggiori costi - e alla Misura 8 - che promuove lo sviluppo delle aree forestali, il miglioramento della redditività delle foreste e la realizzazione di sistemi agroforestali;per euro 61.168,21 a favore di 20 beneficiari (Misura 11);per un importo pari a euro 1.641.274,74 a favore di 457 beneficiari a valere sulla Misura 11, 13 e 14 - focalizzata sul benessere degli animali;per un importo pari a euro 530.821,25 a beneficio di 164 aziende relativamente alle Misure 11, 13, 14, 12 (che si riferisce alle indennità per le zone Natura 2000 e alle indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque);per un importo pari a euro 1.650.433,77 a favore di 539 beneficiari a valere sulle Misure 10, 11, 13, 14, 8 (dedicata Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste) e 10; Puglia per un importo pari a euro 2.607.882,28 a favore di 914 beneficiari;per un importo di euro 3.483.482,74 a favore di 907 beneficiari a valere sulle Misure 10, 11, 12, 13;per un importo di euro 1.640.895,97 a favore di 746 beneficiari a valere sulle Misure 10,11,13 e 8;per un importo pari a euro 246.724,11 a favore di 95 beneficiari a valere sulle Misure 10, 11, 13.