Wall Street chiusa celebra il Martin Luther King Day

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street resta chiusa oggi per i festeggiamenti del. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani, 18 gennaio. Prosegue intanto lacon focus sui risultati di Goldman Sachs, Morgan Stanley e Netflix.Dall'altra parte dell'oceano viaggianodopo i dati cinesi migliori delle previsioni , per quanto riguarda il Pil del quarto trimestre e la produzione industriale di dicembre.Sullo sfondo l'attenzione degli investitori resta concentrata sull'e sulle mosse delle. Restando in Cina, in risposta ad un clima influenzato dalle restrizioni, a seguito dei casi di Covid con variante Omicron, la banca centrale del Paese ha abbassato i tassi per i prestiti alle banche, sia quelli a brevissimo termine che quelli a medio-breve termine. Si tratta del primo abbassamento in due anni.E' iniziata oggi la riunione di politica monetaria dellache terminerà domani.