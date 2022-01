Alfonsino, accordo con Ideabellezza Profumerie per delivery di cosmetici

Alfonsino

(Teleborsa) -ha siglato unaper implementare il. Il nuovo servizio di delivery partirà nei prossimi giorni, con una prima fase pilota, in quattro centri italiani dove Alfonsino è già presente, evidenzia in una nota la società quotata da novembre 2021 su Euronext Growth Milan e specializzata nel servizio di food delivery nelle piccole e medie città italiane.IdeaBellezza Profumerie, marchio leader nel settore della distribuzione di articoli di profumeria,sparsi in tutta Italia. Punta, nei prossimi cinque anni, ad arrivare ad un totale di 150 punti vendita per realizzare una copertura sempre più capillare dell'intero territorio nazionale."Siamo molto soddisfatti di iniziare questa nuova partnership con IdeaBellezza Profumerie, in quanto- ha commentato, amministratore delegato di Alfonsino - Con questo nuovo servizio aumentano i servizi offerti da parte di Alfonsino mettendo così a disposizione dei nostri clienti un'esperienza completa".