Alfonsino abilita integrazione con Google Action Center per semplificare ordini online

Alfonsino

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha annunciato l', la piattaforma di Google che consente agli utenti di compiere azioni rapide direttamente dai risultati di ricerca.Grazie a questa integrazione, gli utenti possono ora trovare ristoranti e partner affiliati ad Alfonsino direttamente su Google e. La nuova funzione migliora l'esperienza dell'utente e potenzia la visibilità degli affiliati, offrendo loro un canale aggiuntivo per raggiungere i clienti."Essere presenti direttamente su Google con il pulsante "Ordina ora" rappresenta per Alfonsino un'evoluzione naturale nel percorso di innovazione digitale che stiamo portando avanti - ha commentatodi Alfonsino - Questa integrazione rafforza il legame tra i nostri affiliati e i loro clienti, semplificando al massimo il processo d'acquisto. Continuiamo a investire in soluzioni che uniscono tecnologia e prossimità, mettendo al centro l'esperienza dell'utente e la valorizzazione delle attività locali".