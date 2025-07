Alfonsino, controllata Rushers sigla accordo delivery con Eufarma

Alfonsino

(Teleborsa) -, PMI innovativa specializzata nel servizio di food order & delivery per centri italiani di piccole e medie dimensioni, annuncia tramite la propria controllatala firma di unporta le farmacie nel processo di trasformazione digitale attraverso unache consente la gestione online dei servizi didi prodotti farmaceutici e vanta una rete di circainizialmentecon l’obiettivo di estendere progressivamente il servizio all’intera rete delle circa 155 farmacie affiliate, offrendo così unasu tutto il territorio italiano.Questo sviluppo conferma la s, in particolare quello della salute e delle consegne a domicilio delle farmacie, rafforzando il posizionamento della società nel segmento della logistica urbana di prossimità."L’accordo con Eufarma segna un passo strategico nel percorso di Alfonsino verso una logistica di prossimità sempre più integrata, anche in settori regolamentati e ad alto impatto sociale come quello delle farmacie", spiega, Amministratore Delegato di Alfonsino, aggiungendo "grazie alla nostra azienda, fondata su autonomia, flessibilità e tecnologia proprietaria, mettiamo a disposizione delle farmacie digitali affiliate a Eufarma un servizio di delivery scalabile e capillare. È l’inizio di un nuovo standard nella consegna dei prodotti delle farmacie a domicilio, in cui efficienza operativa e benessere del cittadino vanno di pari passo"., Responsabile Commerciale di Eufarma, ha affermato "con questo accordo crediamo di poter elevare il servizio di consegna nei territori in cui operano le farmacie Eufarma. Il nostro modello non si limita a evitare la fila al banco: accompagniamo il cittadino anche oltre la farmacia, prendendoci cura di lui fino a casa, grazie alla rete di riders di Alfonsino. Questa collaborazione ci consente di rispondere in modo concreto alle numerose richieste che spesso il farmacista, da solo, fatica a gestire. Il rider diventa così un alleato del farmacista".