American Airlines riduce la perdita nel 4° trimestre del 2021

American Airlines

(Teleborsa) -ha registratopari a 9,4 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2021, in calo del 17% rispetto allo stesso periodo del 2019 a causa di una riduzione del 13% delle miglia totali disponibili rispetto allo stesso periodo di due anni fa. I ricavi degli ultimi tre mesi del 2020 erano stati di 4 miliardi di dollari. Ladel quarto trimestre è stata di 921 milioni di dollari, o -1,42 dollari per azione, rispetto ai -2,2 miliardi di dollari, o -3,86 dollari per azione, di un anno fa."Nell'ultimo anno, abbiamo sperimentato periodi di elevata domanda di viaggio contrastati da periodi di diminuzione della domanda a causa delle nuove varianti di Covid-19 - ha affermato il presidente e CEO Doug Parker - Questa volatilità ha creato".La compagnie aera ha chiuso il quarto trimestre 2021 con 15,8 miliardi di dollari di, il più alto saldo di liquidità di fine anno nella storia dell'azienda. Sulla base delle tendenze di prenotazione attuali, American Airlinesche la capacità del primo trimestre 2022 diminuirà di un valore compreso tra l'8% e il 10% rispetto al primo trimestre del 2019. La società stima che i ricavi totali del primo trimestre diminuiranno tra il 20% e il 22% rispetto al primo trimestre 2019.