Future USA positivi. Focus su trimestrali e parole Biden

Netflix

Baker Hughes

American Airlines

Travelers

Discover Financial Services

Regions Financial

Ford

(Teleborsa) - Dopo una sessione difficile (il Nasdaq è sceso dell'1,15%) i futures dei tre principali indici indicano che. Il Nasdaq ha perso oltre il 10% dai massimi registrati alla chiusura del 19 novembre, entrando ufficialmente in "correzione".ha ammesso che il suo programma di riforme economiche è in stallo (in particolare il piano Build Back Better) e ha affermato di sostenere le intenzioni della Federal Reserve di abbassare l'inflazione. Notizie positive arrivano daipositivi di grandi aziende come Travelers, Baker Hughes e American Airlines., tra gli altri,(dopo la chiusura del mercato), Travelers, Union Pacific, American Airlines, Baker Hughes, Fifth Third, Intuitive Surgical, Northern Trust, CSX, Regions Financial, PPG Industries. Domani tocca a Schlumberger, Ally Financial, Huntington Bancshares.Il contratto sulguadagna lo 0,31% a quota 35.136 punti, mentre quello sullomostra un rialzo dello 0,37% a 4.549 punti. Il derivato sulsegna un +0,76% a 15.160 punti.Sul, prima dell'Opening Bell il Dipartimento del Lavoro (BLS) diffonde i dati sulle richieste di sussidio di disoccupazione e la FED di Philadelphia quelli sul settore manifatturiero nel distretto americano di Philadelphia. Dopo l'apertura della borsa sono attesi i dati sugli edifici residenziali venduti durante il mese precedente, sugli stoccaggi di gas e le scorte di petrolio.Tra ici sono quelli che hanno diffuso le trimestrali nel pre-market; su tutti spiccano, che ha registrato un utile netto rettificato di 224 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2021, e di, che ha ridotto la sua perdita negli ultimi tre mesi del 2021, e, che ha registrato un profitto trimestrale record. Tra le aziende che hanno deluso le attese ci sonosoffre un downgrade da parte di Jefferies.