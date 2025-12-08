Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:47
25.588 -0,40%
Dow Jones 18:47
47.740 -0,45%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

New York: scambi negativi per Netflix

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per Netflix
Si muove verso il basso la compagnia attiva nel settore dei video on demand, con una flessione del 3,12%.
Condividi
```