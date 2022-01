A Wall Street arriva il "BIvidend": primo dividendo pagato in Bitcoin

BTCS

(Teleborsa) - Ilmette a segno une, dopo esser stato sdoganato come strumento di pagamento in diverse transazioni commerciali, conquista ancora il favore di Wall Street, che ammette la criptovaluta come contropartita per il pagamento dei dividendi. Arriva così il, come è stato battezzato sulla piazza di New York il, che sarà pagatoda una società quotata al Nasdaq.L'annuncio è stato dato il 5 gennaio scorso, una società del Maryland attiva nella blockchain, che hail pagamento di una. Il pagamento con criptovaluta però è facoltativo, verrà distribuito solo agli azionisti che lo desiderano, altrimenti il dividendo sarà saldato con i tradizionali dollari.BTCS ha costruito questo momento da tempo, sin da quando, nel 2015, ha rilevato il. "Vogliamo premiare i nostri azionisti di lunga data per il loro continuo supporto e incoraggiare la libertà finanziaria, stimolando l'acquisto di Bitcoin", ha spiegato il CeoIl titolo a Wall Street, dopo l'annuncio, ha mostrato una certa volatilità, ma quel che è certo è che i volumi sono lievitati moltissimo. Le azioni hanno chiuso ieri a5,36 dollari accumulando un vantaggio del 23% rispetto ai 4,36 dollari del 5 gennaio quando è stato dato l'annuncio, ma sono stati toccati anche massimi intraday di 8,88 USD nell'ultimo periodo.