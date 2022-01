Mastercard, la ripresa dei viaggi spinge ricavi e utili

Mastercard

Mastercard

(Teleborsa) -ha registratopari a 5,2 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2021, in aumento del 27% su base annua. L'è stato di 2,3 miliardi di euro e l'di 2,35 dollari, contro gli 1,6 miliardi di euro (1,64 per azione) dello stesso periodo del 2020. L'azienda leader nei servizi di pagamento ha registrato, ovvero il valore in dollari delle transazioni elaborate, in aumento del 23% a 2,1 trilioni di dollari. I, una metrica chiave per monitorare le spese delle persone in viaggio, sono aumentati del 53%."Abbiamo avuto un quarto trimestre forte poiché le tendenze di spesa hanno continuato a migliorare, con- ha affermato il CEO Michael Miebach - Siamo ottimisti per il prossimo anno poiché consumatori, aziende e governi sono diventati più adattabili a un contesto in evoluzione".registra una flessione dello 0,22% rispetto alla vigilia, e si attesta a 343,9 USD. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 335,7 e successiva a quota 327,5. Resistenza a 350,7.