CVS vola in Borsa dopo guidance oltre le attese

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,08%, dopo aver rivisto al rialzo le previsioni di ricavi e utili per il 2025 e aver fornito le prime indicazioni per il 2026. L’aggiornamento è arrivato in vista dell’Investor Day annuale.La società, che gestisce una vasta rete di farmacie, gruppi di cure primarie come Oak Street Health e l’assicuratore sanitario Aetna, prevede ora, nel 2025, rispetto ai 397,3 miliardi stimati a ottobre e sopra i 398,5 miliardi del consensus. L’utile per azione rettificato è atteso tra 6,60 e 6,70 dollari, leggermente superiore alla precedente guidance e ai 6,63 dollari degli analisti.CVS attribuisce la solidità dei risultati al ritorno di Aetna a margini target, alla crescita del business dei pharmacy benefit e alla tenuta degli utili delle farmacie.Per il 2026, la società stima ancora 400 miliardi di ricavi e un EPS rettificato tra 7 e 7,20 dollari, in linea con le attese di mercato.L'andamento delnella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 80,09 USD. Supporto a 78,09. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 82,09.