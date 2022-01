PALLADIUM del 26/01/2022

(Teleborsa) - Chiusura del 26 gennaio

Grande giornata per il metallo prezioso, che mette a segno un rialzo del 5,93%.

Lo status tecnico del palladio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2.419,3, mentre il primo supporto è stimato a 2.152,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2.685,8.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)