Scuola, Bianchi: Dad genera problemi ma è stata rilevante durante il lockdown, ok solo per tempi brevi

(Teleborsa) - "Il prolungamento dell'genera problemi, ma immaginiamo cosa sarebbe stato se quest'ultima non ci fosse stata. All'inizio della pandemia c'è stato uno sbando proprio perché non c'era nessun collegamento con la scuola. In quella bufera è stato rilevante avere almeno un collegamento con la scuola, presente con strumenti inediti". Lo ha dichiarato il ministro dell'Istruzione,, che ha partecipato ad un evento online dell'università Bocconi."La– ha aggiunto Bianchi – vuole essere caparbiamente in: possono esserci esercizi di attività a distanza o integrata e surrogatoria, ma solo per tempi molto brevi". "C'è un problema di nuova centralità della scuola – ha inoltre osservato il ministro – che però va costruita e non è così ovvio e scontato. Non tutti i problemi sono sorti con la Dad e la pandemia, non attribuiamo problemi che sono molto più radicati nella nostra storia"."Il virus ha esasperato le disuguaglianze. Attraverso ilstiamo facendosulla scuola come mai successo prima", ha assicurato. "Abbiamo mantenuto la posizione di mantenere aperta la scuola in una fase in cui il virus ancora circola, in cui c'è ancora bisogno di strumenti a distanza per gestire con tutela alcune situazioni", ha ribadito il ministro Bianchi.