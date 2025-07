Pacifico (Presidente Accademia Europa Cesi): è necessario valorizzare le donne nel pubblico impiego

"Il tema dell'Intelligenza Artificiale è molto importante, specialmente per quanto riguarda quello che accade nella nostra scuola, a partire dalla formazione, dove abbiamo i più bassi dati di presenza femminile, anche tra chi è specializzato negli STEM, notiamo una forte disparità. Al contempo, abbiamo la più alta categoria di personale femminile che insegna nelle nostre scuole, con picchi di quasi il 90% nella scuola primaria." ha affermato, in seguito al suo intervento all'interno dell'evento 'Il lavoro delle donne nel pubblico impiego e la sfida dell'intelligenza artificiale'.In merito al pay gap nell'ambito dell'istruzione, Pacifico ha affermato: "Questo porta anche a una differenza di stipendio rispetto a tutti gli altri settori della pubblica amministrazione. Noi vorremmo che finalmente queste differenze, anche a livello contrattuale, vengano eliminate, perché è un'evidente disparità di trattamento. Chi lavora a scuola sembra che debba essere sfruttato solo perché donna, e non è così. Anzi, le donne danno un grandissimo contributo per le nuove generazioni e deve essere valorizzata anche la loro vita familiare.Il Presidente di Accademia Europa Cesi ha poi concluso: "siamo pronti a fare questa scommessa. C'è una direttiva prossima che arriverà dalla Commissione Europea. Noi vogliamo che sia recepita subito dal nostro governo e interverremo come sindacato, come ANEF, per fare in modo che finalmente nella scuola italiana si possa lavorare con dignità, con rispetto, senza alcuna differenza".