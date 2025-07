Mobilità scuola 2025/26: Anief annuncia deroghe, domande dal 14 al 25 luglio

(Teleborsa) - È statal’ipotesi direlativo alPer l’anno scolastico 2025/26, le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria potranno esserePotranno presentare istanza di tipo provinciale o interprovinciale; la domanda interprovinciale potrà essere inoltrata daiin una delle deroghe previste oppure se in soprannumero/esubero o se hanno ottenuto la Legge 104/92 per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GaE; potranno fare richiesta di mobilità annuale di tipo provinciale o interprovinciale,, se rientranti in una delle deroghe oppure se dichiarati in soprannumero o esubero; infine, la domanda provinciale o interprovinciale è stata anche prevista, se viene confermata la disposizione dello scorso anno e se rientranti in una delle deroghe. Invece,per i quali si attende la firma del Contratto.Durante una trasmissione in diretta sui canali di Orizzonte Scuola, laha spiegato che "come sindacato siamo abbastanza soddisfatti del risultato ottenuto.come nel caso di personale che si occupa di persona in stato di disabilità anche non convivente e abbiamo sollevato il limite delle previsioni di precedenza ai genitori di figli al di sotto dei 16 anni; quest’ultima è per noi una novità importante, prima la precedenza veniva riconosciuta a chi avesse figli fino a 12 anni, da 0 a 6 e da 6 a 12, ora è stata aumentata a 16. La possibilità di avvicinare i genitori ai figli è uno dei punti cardini del nostro sindacato e siamo davvero soddisfatti. Le procedure sono consolidate, si presenterà domanda su, con tempistiche che verranno rese pubbliche dall’ordinanza ministeriale che uscirà a breve, solo chi ha un contratto a tempo determinato finalizzato all’immissione in ruolo, qualora rientri nelle deroghe, può presentare domanda cartacea".