algoWatt, Idilio Ciuffarella nominato direttore generale

algoWatt

(Teleborsa) -, società greentech quotata su Euronext Milan, ha comunicato chedella società. Il professionista, che ha lasciato la società per ragioni connesse a nuovi impegni professionali e "che il gruppo ringrazia per il suo operato e l'impegno profuso nella delicata fase di fusione tra TerniEnergia e Softeco Sismat che ha originato algoWatt". Ciuffarella, 52 anni, è laureato in Ingegneria Elettronica all'Università di Genova e specializzato in Energy Management negli Stati Uniti presso l'AEE (Association of Energy Engineers). Vanta, avendo lavorato per Delta Electronics, Power One Italy, Magnetek.Ciuffarella "avrà la, oltre che dell'espansione dell'offerta di soluzioni, servizi e prodotti e della crescita ricavi", spiega l'AD Paolo Piccini. "È con grande orgoglio che raccolgo la sfida di imprimere un'accelerazione alla crescita di un'azienda prestigiosa come algoWatt, contribuendo a rendere il nostro sistema di business eccellente, attraverso una focalizzazione sui mercati a più alto valore aggiunto, rafforzamento dell'offerta, leadership, dedizione, lavoro di gruppo e comunicazione", ha affermato il nuovo direttore generale.