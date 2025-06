Edison, Bernard Fontana nuovo amministratore non esecutivo

Edison

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha nominatoamministratore della Società, in sostituzione dell’amministratore cessato. Bernard Fontana, in quanto cooptato dal Consiglio di Amministrazione, rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti, come previsto dalla legge.Con la nomina di Bernard Fontana, quale, sono stati ricostituiti il numero e la composizione del Consiglio nominato dall’Assemblea del 3 aprile 2025: undici amministratori (sei uomini e cinque donne), di cui dieci non esecutivi, quattro dei quali anche indipendenti.L’amministratore neo nominato ha dichiarato di non essere in possesso dialla data della nomina.