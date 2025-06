Gruppo FS, Pupolin nuovo responsabile "Rapporti Istituzionali Controllate e Sindacato Ispettivo"

(Teleborsa) -è il nuovoall'interno della Direzione Affari Istituzionali e Deputy Corporate Affairs & Sustainability guidata da Giuseppe Inchingolo.Nel suo nuovo incarico,sarà chiamato a garantire il coordinamento tra le strutture del Gruppo e le istituzioni, gestendo le attività di rappresentanza e di risposta agli stakeholder delle società controllate. Avrà inoltre la responsabilità del flusso informativo verso le Istituzioni e il Parlamento, con particolare riferimento agli atti di sindacato ispettivo.Professionista di lunga esperienza nel campo delle relazioni istituzionali,ha ricoperto incarichi apicali in importanti realtà pubbliche e private. È stato responsabile dei rapporti istituzionali di Acea e direttore delle relazioni istituzionali e pubbliche di Falck Renewables. Ha inoltre ricoperto il ruolo di direttore generale di Assoelettrica, oltre a essere stato direttore dei rapporti istituzionali di A2A e consigliere di amministrazione di Indra Italia. Nel corso della sua carriera ha operato anche presso il ministero delle Attività Produttive e in aziende di primo piano come Tim, Enel, SIP-Telecom Italia, Italcable ed Elettronica, contribuendo all'elaborazione di strategie di advocacy e posizionamento istituzionale con un forte orientamento all’innovazione e alla sostenibilità, in particolare nel settore energetico.È stato nominato Cavaliere al Merito nel 2009 e Grande Ufficiale al Merito nel 2011 dal presidente della Repubblica. È inoltre docente a contratto presso il Master in Comunicazione Istituzionale della LUISS.