Defence Tech, Next Ingegneria dei Sistemi ottiene abilitazione LVS

Defence Tech

(Teleborsa) -, società controllata dalla, gruppo tra i principali leader nel settore della cybersecurity, dei big data, dell’intelligence, dello spazio e della difesa nazionale, ha(LVS), un riconoscimento che le consentirà di effettuare attività di verifica in tutte le fasi di sviluppo, realizzazione e gestione di prodotti e sistemi rilevanti dal punto di vista della Sicurezza Informatica.Per l’accreditamento del LVS, il gruppo ha, ha, e haprevisti che garantiscono l'imparzialità, l’indipendenza e la riservatezza per lo svolgimento delle proprie mansioni."Il LVS, già operativo da dicembre, consente al gruppo Defence Tech la verifica delle vulnerabilità dei prodotti e dei sistemi informatici delle aziende". ha dichiarato l’AD Emilio Gisondi; aggiungendo "abbiamo puntato molto sull’attivazione del Laboratorio, tra i pochi in Italia, in quanto lo riteniamo uno strumento strategico per fronteggiare le minacce provenienti dal mondo digitale".Il Laboratorio è stato, Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica, presso il, che ne ha verificato la conformità ai criteri internazionali standard ISO/IEC 17025 (Requisiti generali per la competenza dei laboratori) e ISO/IEC IS-15408 (Common Criteria).