Nvidia, trimestrale sopra le attese. Preoccupa esposizione a mercato crypto

Nvidia

(Teleborsa) - Il chipmaker statunitenseha registrato undell'anno fiscale 2022 (terminato il 30 gennaio 2022), pari a 7,64 miliardi di dollari, in aumento del 53% rispetto a un anno fa e oltre l'8% rispetto al trimestre precedente. L'è stato di 1,32 dollari, in aumento del 69% rispetto a un anno fa e del 13% rispetto al trimestre precedente. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione di 1,22 dollari su ricavi per 7,42 miliardi di dollari."Stiamo assistendo a unadi piattaforme di elaborazione Nvidia", ha affermato- Nvidia sta promuovendo i progressi nell'IA, nella digital biology, nelle scienze del clima, nel gaming, nel design creativo, nei veicoli autonomi e nella robotica, alcuni dei campi di maggior impatto di oggi". "Stiamoin tutte le nostre attività", ha aggiunto.Nonostante la trimestrale sopra le attese, il titolo è in ribasso del premarket a causa deirispetto al trimestre precedente e per la. Nvidia prevede un fatturato del primo trimestre dell'anno fiscale 2023 (quello in corso) di circa 8,1 miliardi di dollari, rispetto alle stime degli analisti di 7,29 miliardi di dollari.