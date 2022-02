Digital Value ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie

Digital Value

(Teleborsa) -ha comunicatoin esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2021, come utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni.Le operazioni di acquisto di azioni nell’ambito del programma avverranno con le modalità e nei limiti operativi previsti dalla delibera assembleare sopra richiamata e dalla normativa generale e di settore applicabile.Gli acquisti avranno ad oggetto un numerodidella Società, prive di indicazione del valore nominale, per un controvalorestabilito ine saranno effettuati ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto.Il programma potrà essere realizzato entro 18 mesi a far data dalla delibera dell’Assemblea del 30 aprile 2021. CFO SIM opera quale intermediario incaricato per gli acquisti nell’ambito del programma.Al 21 febbraio 2022, DV non detiene azioni proprie in portafoglio.Intanto, a Piazza Affari,fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 81,7 euro, con un calo dello 0,73%.