Il calendario societario 2022 di Cembre

(Teleborsa) -ha comunicato il calendario degli eventi societari dell'intero anno, confermando la diffusione dell’informativa finanziaria trimestrale, semestrale e annuale.I vertici dihanno inoltre specificato che la Società intende incontrare investitori istituzionali ed analisti finanziari in occasione degli eventi "STAR Conference" che si terranno nelle date stabilite da Borsa Italiana, sottolineando che l’eventuale mancata partecipazione a tali eventi verrà debitamente comunicata, con contestuale indicazione delle date in cui verranno tenuti altri incontri con investitori istituzionali ed analisti finanziari.CDA: Approvazione del Progetto di bilancio Cembre Spa e Bilancio consolidato al 31.12.2021 (Relazione finanziaria annuale)Assemblea: Assemblea Ordinaria dei Soci prevista in prima convocazione (eventuale seconda convocazione il 28.04.2022)CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022CDA: Approvazione della Relazione finanziaria sul primo semestre 2022CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022