Inwit, nel 2021 l'utile cresce a 191 milioni. Dividendo +7,5%

Inwit

(Teleborsa) - Nell’esercizio 2021 tutti i principali indicatori economici e patrimoniali dihanno evidenziato un andamento in crescita rispetto al periodo 2020.Nel dettaglio, isi attestano a 785,1 milioni di euro, in aumento rispetto allo stesso periodo 2020 (663,4 milioni di euro) del 18,4% in termini reported e del 4,6% a parità di perimetro.L' Ebitda si attesta a 715 milioni di euro, in crescita del 18,4% rispetto all’esercizio 2020, mentre l'Ebit è pari a 354,7 milioni di euro con un incremento del 22% (+22,4% invece escludendo i citati ricavi/costi one-off) rispetto allo stesso periodo 2020.dell’esercizio si attesta a 191,4 milioni di euro, in salita del 22,2%.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti il pagamento di un, relativo all’esercizio 2021 e inclusivo dell’utilizzo di riserve disponibili, pari ad euro 0,3225 per ciascuna azione in circolazione alla data di stacco cedola, sino ad un ammontare massimo di 309.664.500 euro.Il dividendo verrà posto in pagamento in data 25 maggio 2022 (data stacco cedola 23 maggio e record date 24 maggio).Per il prossimo anno, Inwit stimanel range 850-860 milioni di euro, uncompreso tra 775 e 785 milioni di euro. Circa la remunerazione degli azionisti, la dividend policy della società è confermata e prevede dividendi per azione in crescita del 7,5% l’anno nel periodo 2021-2023, a partire dal dividendo di 30 centesimi di euro per azione riferito ai risultati 2020 e corrisposto nel 2021.