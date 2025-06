Ior: nel 2024 cresce l'utile netto, +7%

(Teleborsa) - Nel 2024ha conseguito i seguenti risultati: 32,8 milioni di euro di utile netto, in crescita del 7% rispetto al 2023; +5,8% di margine d'interesse, +13,2% di margine commissionale, +3,6% di margine di intermediazione rispetto al 2023; +16,1% rispetto al 2023 per il Tier 1 ratio, pari a 69,43%, dovuto a una generale diminuzione dei rischi e all'aumento del patrimonio netto. È quanto emerge dalLa(depositi, conti correnti, gestioni patrimoniali e titoli in custodia) gestita dall'Istituto è pari ain aumentorispetto ai 5,4 miliardi del 2023. Ilè di 731,9 milioni di euro, in crescita di 64,3 milioni rispetto all'anno precedente.– informa ancora lo Ior – ha ottenuto una relazione "senza rilievi" dalla società di revisione contabile Mazars Italia ed è stato approvato all'unanimità dal Consiglio di sovrintendenza dell'Istituto e, come da statuto, trasmesso alla Commissione cardinalizia per le rispettive valutazioni."Alla luce della solidità dei dati finanziari del Bilancio d'esercizio 2024 e a fronte delle esigenze di patrimonializzazione dell'Istituto, la Commissione cardinalizia – si legge nella nota dello Ior – ha deliberato lain coerenza con la missione dell'Istituto a sostegno delle opere di religione e di carità".Nel corso del 2024, lo Ior – conclude la nota – ha continuato ad ampliare la propria offerta di servizi bancari e di investimento, il tutto in piena aderenza ai principi della Dottrina sociale della Chiesa cattolica.