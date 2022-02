Tesoro colloca 7 miliardi di BTP a 5 e 10 anni, tassi in aumento

(Teleborsa) - L'Italia ha, con livelli di domanda solidi e tassi in rialzo.Nel dettaglio, il tesoro ha assegnato, a fronte di domande che hanno raggiunto 5,47 miliardi con un rapporto di copertura di 1,37. Il rendimento lordo, pari all'1,07%, è stato di 58 punti base superiore a quello dell'asta analoga precedente del 28 gennaio.Sono stati poi collocati altri, a fronte di richieste per 4,096 miliardi e un rapporto di copertura di 1,37. Il rendimento lordo, all'1,81% è salito di 43 punti base rispetto all'asta precedente.Infine, sono statia sei anni a fronte di domande per 2,4 miliardi e un rapporto di copertura di 1,92 con un rendimento lordo del meno 0,10%.