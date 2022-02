Unipol acquista azioni proprie

Unipol

UnipolSai

il Gruppo finanziario italiano

(Teleborsa) -ha reso noto che, con riferimento al comunicato stampa del 17 febbraio u.s. avente ad oggetto l'avvio, in pari data, dei programmi di acquisto di azioni proprie di Unipol Gruppo e della sua controllata UnipolSai a servizio dei piani di compensi basati su strumenti finanziari del tipo performance share, destinati al personale Dirigente di Unipol e UnipolSai, sono statenei giorni 17, 18 e 21 febbraio 2022, un totale di(pari a circa lo 0,237% del capitale sociale di Unipol), per, e precisamente:han., per un corrispettivo unitario medio di 5,036 euro e per complessivi 3.524.854,47 euro;han., per un corrispettivo unitario medio di 5,035 euro e per complessivi 5.034.532,46 euro.Attraverso le descritte operazioni, Unipol e UnipolSai hannodi azioni.Al 25 febbraio, Unipol detiene complessivamente 1.979.298 azioni proprie ordinarie (pari a circa lo 0,276% del capitale sociale), di cui 896.248 azioni indirettamente tramite le società controllate.Nel frattempo, a Piazza Affari,registra una flessione del 2,31% rispetto alla vigilia e si attesta a 4,533 euro.