Amplifon, nel 2021 crescono ricavi e redditività

Amplifon

(Teleborsa) - Il 2021 disi chiude conpari a 1.948,1 milioni di euro, in crescita a cambi costanti del 29,5% rispetto al 2020 e del 18,7% rispetto al 2019 (non impattato dalla pandemia Covid-19).L' Ebitda su base ricorrente pari a 482,8 milioni di euro, in aumento del 32% rispetto al 2020 e del 26,8% rispetto al 2019, con un’incidenza sui ricavi pari al 24,8%, in aumento di 190 punti base rispetto al 2019 grazie alla maggiore efficienza operativa, anche dopo significativi investimenti nel business.Ilsu base ricorrente record si attesta a 175,2 milioni di euro, in salita dell’81,4% rispetto al 2020 e del 49,6% rispetto al 2019.L'pari a 871,2 milioni di euro, in aumento rispetto ai 633,7 milioni di euro al 31 dicembre 2020, dopo oltre 600 milioni di euro di investimenti in M&A, Capex, dividendi e acquisto di azioni proprie, con leva finanziaria al 31 dicembre 2021 a 1,68x.di 26 centesimi di euro per azione, in aumento del 18,2% rispetto ai 22 centesimi di euro per azione del 2020, con un pay-out di circa il 37% dell’utile netto consolidato per azione.