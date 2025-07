Amplifon, finanziamento da 50 milioni con Pop Sondrio legato a obiettivi di sostenibilità

Amplifon

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -ha fatto sapere di aver sottoscritto conunper un ammontare complessivo di. L’operazione, finalizzata al rifinanziamento di linee di credito esistenti, è articolata in una(revolving) da 30 milioni di euro e una linea a lungo termine (term loan) da 20 milioni di euro, entrambe della durata di cinque anni.Questo finanziamento si inserisce nel percorso di continua integrazione deinella strategia operativa e finanziaria del Gruppo Amplifon, grazie a un meccanismo di adeguamento del margine applicato al prestito qualora si verifichi il raggiungimento di specifici indicatori del Piano di Sostenibilità della Società.Amplifon, tramite questa operazione, rafforza ulteriormente la propria posizione died estende la. Complessivamente, l’ammontare dei finanziamenti sustainability-linked nel portafoglio di Amplifon supera il miliardo di euro.Infine, si informa che, grazie al perfezionamento di una serie di operazioni di rifinanziamento, dal 30 giugno 2025 il Gruppo non ha più in essere finanziamenti soggetti a