CAREL Industries, utile 2021 sale a 49,1 milioni. Dividendo di 0,15 euro

CAREL Industries

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Star Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione, ha chiuso il 2021 conpari a 420,4 milioni di euro, in aumento del 26,8% rispetto al 2020 (+27,1% a cambi costanti; +28,4% rispetto al 2019). A parità di perimetro la crescita sarebbe stata pari a 21,9%. L'è stato pari a 85,3 milioni di euro (inclusi 4,1 milioni derivanti dal consolidamento integrale delle società CFM ed Enginia) corrispondente al 20,3% dei ricavi d'esercizio. La crescita rispetto al 2020 è pari a +30,8%. Ilè stato pari a 49,1 milioni di euro, in crescita del 39,7% rispetto al risultato netto del 2020;Laconsolidata negativa pari a 57,8 milioni di euro, rispetto a 49,6 milioni al 31 dicembre 2020. Al netto dell'impatto derivante dalle acquisizioni effettuate nel corso del primo semestre dell'anno, pari a 35 milioni, la posizione finanziaria netta consolidata si attesterebbe a 22,9 milioni di euro, inclusiva dell'effetto contabile legato all'applicazione dell’IFRS16 pari a 27,6 milioni di euro. Il CdA propone unpari a 0,15 euro per azione, in crescita del 25% rispetto al dividendo pagato nell'esercizio precedente., amministratore delegato del gruppo, sottolinea che "i tassi di crescita rimangono sostanzialmente invariati anche se confrontati con i risultati del 2019, anno non impattato dalla pandemia". "Queste performance - spiega - derivano anzitutto dalladi CAREL che ha permesso di incrementare la sua resilienza a cui si somma la capacità di cogliere le opportunità offerte da trend decisamente positivi in tutte le applicazioni, tra cui spiccano le pompe di calore, i centri di calcolo, la qualità dell’aria degli ambienti e la forte ripresa degli investimenti nella refrigerazione legata alla GDO/Food-retail".Per quanto riguarda l', la società evidenzia che lache ha condizionato tutto il 2021 "persisterà anche nel 2022, sebbene con una magnitudine al momento non ancora chiara". CAREL ha quindi scelto di non dare previsioni precise sulla chiusura dell'anno in corso a causa dell'incertezza perdurante. Considerata l'accelerazione dei trend secolari dei settori nei quali opera CAREL, il gruppo ritiene "di poter registrare(a parità di perimetro di consolidamento)".