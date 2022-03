(Teleborsa) - Gli scambi azionari sulla Borsa di Mosca resteranno chiusi per tutta la settimana, dal 14 al 18 marzo. Lo ha deciso la Banca centrale russa che ne dà comunicazione aggiungendo che gli orari della Borsa per la settimana dal 21 al 25 marzo, saranno annunciati in seguito.con regolamento in rubli e del mercato dei derivati OTC standardizzato. Negoziazioni normali per il mercato valutario e quello dei metalli preziosi.