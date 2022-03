Digital Magics acquista azioni proprie e conclude il programma

Digital Magic

il business incubator certificato di startup innovative

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, dal 14 al 15 marzo 2022, complessivamenteal prezzo medio ponderato di 3,6882 euro per azione, per unpari a, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 7 febbraio u.s. a valere sull’autorizzazione assembleare del 28 aprile 2021.Il 15 marzo 2022 si èdi complessive 50.000 azioni proprie.A seguito delle suddette operazioni, al 15 marzo Digital Magics ha in portafoglio 68.200 azioni proprie, pari allo 0,62% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, ribasso perche chiude la seduta con una flessione dell'1,62%.