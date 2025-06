Philogen prosegue il buyback e acquista azioni per oltre 190 mila euro

Philogen

Azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche

(Teleborsa) -, con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 23 al 27 giugno 2025 inclusi, complessivamente, pari allo 0,0205% del capitale sociale, al prezzo medio unitario di 22,9635 euro per azione, per undiDall'inizio del programma, Philogen ha acquistato 23.075 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 518.563,42 euro.Al 30 giugno, il Gruppo ha in portafoglio complessivamente 355.225 azioni ordinarie, pari allo 0,8747% del capitale sociale.Sul listino milanese, nel frattempo, peggiora la performance dell', con un ribasso del 3,17%, portandosi a 21,4 euro.