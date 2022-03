L'indice delle aziende sanitarie si è mosso in territorio positivo (+3,15%)

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

Amplifon

Recordati

DiaSorin

Ftse MidCap

Pharmanutra

bassa capitalizzazione

Garofalo Health Care

GPI

Pierrel

(Teleborsa) - Forte rialzo per il, come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente delIlha chiuso a quota 264.290,5, in aumento di 8.079,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', ha terminato gli scambi a 874, dopo aver esordito a quota 856.Tra le azioni più importanti del comparto sanitario di Milano, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,85% sui valori precedenti.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +2,81%.Allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dell'1,43%.Tra le azioni del, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,01%.Tra i titoli adell'indice sanitario, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,82%.Grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 5,18%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,54%.