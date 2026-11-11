Piazza Affari: risultato positivo per Pharmanutra

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici , che tratta in utile del 2,05% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pharmanutra evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Pharmanutra rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Pharmanutra mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 85,63 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 82,73. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 88,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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