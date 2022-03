Reply, per Intermonte è Outperform grazie alla grande resilienza

Intermonte

(Teleborsa) -ha abbassato ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, portandolo a(da 166 euro) e ha rivisto ilsul titolo a "" da "Neutral". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha approvato il bilancio 2021 . "I risultati del quarto trimestre hanno confermato un buon andamento degli affari, che prevediamo continuerà nei prossimi trimestri - hanno scritto gli analisti - Riportiamo la nostra raccomandazione su Outperform perché prevediamo chenell'attuale contesto economico più difficile".Intermonte ha modificato le proprie stime per includere il contributo delle nuove società acquisite , mentre allo stesso tempo ha confermato le ipotesi di, prevista nel 2022 e 2023 al 12,2% e all'11,5%, ben al di sopra della media storica del 10%. Per quanto riguarda i, riconoscono che c'è stata una sorpresa positiva negli ultimi tre mesi del 2021, ma confermano anche unaverso il livello del 16% che l'azienda indica come obiettivo sostenibile di lungo termine.Gli analisti si aspettano che la società chiuda il 2022 conper 1.750 milioni di euro, undi 300 milioni di euro e undi 176 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 1.951 milioni di euro, 331 milioni di euro e 195 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un ulteriore miglioramento nel 2024 a ricavi per 2.171 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 367 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 218 milioni di euro.