SYS-DAT, Intermonte alza target price e conferma Outperform

SYS-DAT

(Teleborsa) - Intermonte ha confermato la) e incrementato il(aper azione dai precedenti 7,00 euro) sul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali settori di mercato.Gli analisti scrivono che i risultati del primo trimestre sono stati sostanzialmente in linea con le aspettative e rimangono. Questi risultati evidenziano ulteriormente la solidità del modello di business di SYS e la sua capacità di combinare crescita organica ed esterna senza trascurare la generazione di FCF, che si è mantenuta solida nel trimestre. In questo aggiornamento, alzano le stime sulla generazione di cassa, tenendo conto di una riduzione del CapEx e di un miglioramento del WC, poiché la recente acquisizione dovrebbe contribuire positivamente in tal senso."A quasi un anno dalla quotazione, SYS ha dimostrato una solida esecuzione sia organica che attraverso fusioni e acquisizioni, in parte riflessa dalla solida performance del titolo - si legge nella ricerca - Riteniamo che vi sia ancora ulteriore potenziale di rialzo, poiché l'azienda continua a mantenere una solida pipeline di opportunità sul mercato. Per questo motivo, stiamo ora aggiungendo il, che stimiamo in 1,4 euro ad azione, ipotizzando un obiettivo di leva finanziaria di 1,5x e un multiplo di acquisizione di 6x EV/EBITDA, prudentemente superiore al valore storico di 5x. Ciò presuppone un'integrazione di successo delle attività acquisite e la capacità di realizzare sinergie sia attraverso l'up-selling che il cross-selling".