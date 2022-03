Albastar programma 15 rotte estive da Milano Bergamo

(Teleborsa) - Albastar ha annunciato la, che prevede una serie di collegamenti settimanali e bisettimanali verso le isole italiane (Lampedusa, Sardegna e Sicilia) e il sud Italia (Calabria e Puglia), il ritorno dello storico collegamento del vettore verso Lourdes e una programmazione verso ben: Zante (Grecia) Isola del Sal (Capo Verde), Marsa Alam e Sharm-el-Sheikh (Egitto – Mar Rosso) e Porto Santo, nell’arcipelago di Madeira., ha sottolineato che l’aeroporto di Milano Bergamo è strategico per i programmi commerciali della compagnia aerea, il cui network è in crescita e prevede sia voli di linea che charter, sia leisure che business, fino alla riprogrammazione dello storico collegamento religioso verso la città di Lourdes.Per, le quindici rotte e il volume delle frequenze predisposto consentono di raggiungere destinazioni sia tipicamente estive sia con potenziale tutto l’anno (come Cabo Verde ed Egitto), segnando una ripresa importante del traffico leisure.