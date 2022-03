WIIT, Intermonte conferma "Outperform" e assegna nuovo target price

WIIT

(Teleborsa) - Gli analisti di Intermonte confermano il giudizio sul titoload "Outperform" e assegnano un nuovo target price a 40 euro.La valutazione arriva dopo la pubblicazione del bilancio 2021 della società, leader nei servizi cloud, che mostra risultati "sostanzialmente in linea con le nostre aspettative" - affermano gli esperti dell'ufficio studi - aggiungendo che "le nostre stime aggiornate ci spingono a, con il target price basato su DCF ora a 40 dollari (ridotto da 42 dollari, principalmente a causa del WACC in aumento di 10 p.b.) che per l'anno 2023 (quando la maggior parte delle sinergie di R42 ed ERPTech si sarà completamente concretizzato) implica un "equo" 26x EV/EBITDA (sostanzialmente in linea con i livelli pre-sell-off) e offre un punto di ingresso convincente sul titolo, con un rialzo del 33% circa rispetto ai livelli di prezzo attuali.Secondo gli analisti di Intermonte,come campione digitale, consolidando ulteriormente i piccoli obiettivi di fusioni e acquisizioni in Italia e guadagnando scala in Germania. "WIIT - aggiungono - è anche ben posizionato in un mercato consostenute da un passaggio tecnologico integrato dall'infrastruttura e dai servizi on-premise a quelli cloud. L'azienda dovrebbe sfruttare questa tendenza attraverso il suo forte posizionamento di mercato nella nicchia del cloud premium, adatta per applicazioni mission-critical che richiedono gli SLA più elevati, e sfruttando il suo modello di business estremamente scalabile".