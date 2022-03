L'Ecopillola di Andrea Ferretti: "Putin ha gettato la maschera troppo presto"

(Teleborsa) - "Gli orrori della guerra in Ucraina sono già stati commentati in ogni maniera. Io vorrei limitarmi a ringraziare l'ego di Putin per non aver avuto pazienza nel raggiungere il sogno della grande madre Russia". È quanto afferma nella sua ultima "Ecopillola","Guai a tutti noi – avverte Ferretti – se l'ego di Putin avesse avuto più pazienza, se, ad esempio, avesse rafforzato in segreto l'esercito al punto di renderlo in grado di imporsi in una guerra lampo. In questo modo non avrebbe, infatti, dato il tempo all'Ucraina e all'Occidente di reagire e oggi verosimilmente l'Ucraina sarebbe già una provincia della Russia. Guai se l'ego di Putin nel totale silenzio – prosegue l'economista – si fosse meglio organizzato per rendere innocue le sanzioni finanziarie dell'Occidente ad esempio mettendo per tempo al riparo iin valute oro che noi stessi gli abbiamo dato. Guai – evidenzia Ferretti – se l'ego di Putin con pazienza certosina avesse intessuto legami più stretti con la Cina che considera la Russia un'utile cavia per i suoi progetti su Taiwan".Come sottolinea Ferretti "per fortuna, invece,, prima di essere pronto a farlo. Così facendo forse – spiega l'economista – ha salvato l'Europa perché ci ha fatto capire alcune cosette che ci erano sfuggite, prima che fosse troppo tardi".

La difesa – "Sul fronte della difesa, ad esempio, – rileva Ferretti – ci ha fatto capire che l'Europa è vulnerabile e che dobbiamo dotarci il prima possibile di una politica di difesa comune europea. Questo per due motivi. Il primo è che l'Europa spende in armamenti e difesa tre volte quello che spende la Russia e già qui c'è qualcosa che non va. Il secondo è che l'ombrello della Nato e degli Stati Uniti va benissimo ma non sta scritto da nessuna parte che gli interessi dell'Europa debbano sempre coincidere con quelli degli Stati Uniti.

"Abbiamo visto – evidenzia l'economista – come un blocco generalizzato dell'import di gas dalla Russia creerebbe ben pochi problemi agli Stati Uniti ma sarebbe devastante per mezza Europa. Sull'ego di Putin ha, invece, fatto capire specie all'Italia che non solo le fonti energetiche devono essere sostenibili ma anche la transizione deve essere sostenibile. È chiaro che sia molto più comodo e positivo a livello elettorale importare tutto il gas dalla Russia, invece che trivellare, in attesa dell'avvento delle fonti rinnovabili. Peccato però che così facendo si consegna il Paese, legato mani e piedi, agli umori di personaggi instabili e pericolosi".SulFerretti ipotizza che "l'ego di Putin spinga l'Europa verso forme di debito europeo condiviso per finanziare i maxi progetti di difesa, di transizione ecologica e di sostegno ai comparti produttivi"."Grazie all'ego di Putin – conclude l'economista – tutte queste prima impensabili non sono più fantascienza. Anche perché non dobbiamo mai scordarci che le cose eccezionali si fanno solo in momenti eccezionali".